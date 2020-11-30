عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، عرضا من أحد الأندية في فنلدا للانضمام إليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعدما تم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم الاثنين استبعاد أحمد الشيخ وصالح جمعة والسنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن تلقيه عرضا من أحد الأندية الفنلندية للتعاقد معه في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر بأن النادي الأهلي سيقوم بمناقشة العرض الفنلندي والعروض المحلية التي يمتكلها اللاعب خلال الساعات المقبلة.

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