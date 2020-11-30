تكريم مارادونا يغرم برشلونة 3000 يورو

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني قام بتكريم مواطنه دييجو مارادونا الذي وافته المنية منذ أيام قليلة بعد تعرضه لأزمة قلبية.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ميسي سجل الهدف الرابع لبرشلونة في شباك أوساسونا في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الإسباني وأهدى الهدف لروح مارادونا، حيث كان يرتدي قميصه مع نيولز أولد بويز وهو فريق مشترك لعب له النجمان.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لفتة تكريم ميسي لمواطنه مارادونا تسببت في توقيع عقوبة على برشلونة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيكون مطالبًا بدفع 3000 يورو بعد لفتة ميسي مشيرة إلى أن هذه هي قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي تمنع فيها خلع القميص لعرض أي شعار آخر.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي كان قد حصل على عقوبة تأديبية أثناء اللقاء بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء له عقب خلعه لقميصه أثناء احتفاله بالهدف.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ يوم

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق لمصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

09:16 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!