وزير المالية يكشف توقيت صرف منحة العمالة الغير منتظمة

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن صرف منحة العمالة غير المنتظمة ستُصرف في نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى وجود لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتتكون من وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية، وحصلت عملية مراجعة لكل المتقدمين.



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON" مساء الإثنين،: "انتهينا إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدؤون الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر ويناير وفبراير.



ولفت وزير المالية إلى أن عملية التسجيل وتقديم البيانات الخاصة بمنحة العمالة الغير منتظمة، وفحصها اكتشفت تكرار بعض الأرقام القومية وأرقام قومية لمتوفين".

