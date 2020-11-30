خبير في الإعلام الرقمي: رد الفعل على فتاة "فوتوسيشن سقارة" مبالغ فيه

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قال الكاتب الصحفي، خالد البرماوي، الخبير في الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، إن قرار تحويل فتاة فوتو سيشن سقارة إلى النيابة العامة هي والمصور هو رد فعل مبالع فيه.



وأضاف "البرماوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "عايزين نعرف هل سبب تحويلها بسبب عدم دفعها مبلغ مالي مقابل الحصول على ترخيص، أم بسبب ملابسها".



وتابع "الشعب المصري كله عايش اون لاين، وينفق أكثر من 600 مليون على مواقع التواصل، دون أن يكون هناك فائدة تعود علينا من هذه الساعات المنفقة وكم الاستثمار الذي يضيعه المصري على الانترنت"، مشيرًا إلى أن مصر تنفق على الانترنت ثلاث أضعاف اليابان وضعف ما تنفقه كل من ألمانيا وإسبانيا.

وفي ذات السياق قال أشرف فرحات، محامي بالنقض، إن الفوتوسيشن الخاص بـ فتاة سيشن سقارة به إساءة للدولة المصرية العريقة، لافتًا إلى أن بعض الصور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تشكل جريمة تتنافى للأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع المصري.



وأضاف "فرحات"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الصور لا تعبر عن الحضارة المصرية العريقة، بل تسيء لها، موضحا أنه تقدم بالبلاغ بعد رؤية صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وبها إيحاءات وألفاظ خارجة.



وأشار إلى أن الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار قام بتحويل الموظفين للتحقيق، وهذا يعني أنه كان هناك خطأ كبير.