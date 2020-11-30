داعية إسلامي: شكر الله على نعمه يكون بمساعدة الفقراء

Advertisements

قال الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي، إن المسلم لابد أن يكون لديه انسانيه وضمير، ولابد أن يشكر الله من خلال التصديق ومساعدة الفقراء، مضيفًا أن المشاركة في توصيل المياه للفقراء في الامان الفقيرة التي لا يوجد بها مياه، يجوز أن يحتسب من مال الزكاة.



وشدد "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية منال عبد اللطيف، ببرنامج "مفاتيح القلوب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، على ضرورة عدم إضاعة الفرصة في المساهمة في العمل الخيري، معقبًا: "ممكن الواحد يموت فجأة، وعلى الإنسان أي ان يستغل أي فرصة في العمل الخيري، وخاصة الصدقات".



ولفت إلى أن المسلم إذا أنفق ماله على الفقراء فسيرفع عند الله عدة درجات، معقبًا: "على قدر انفاق الإنسان ما يحبه، على قدر عطاء الله له".

