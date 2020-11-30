داعية إسلامي: شكر الله على نعمه يكون بمساعدة الفقراء

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي، إن المسلم لابد أن يكون لديه انسانيه وضمير، ولابد أن يشكر الله من خلال التصديق ومساعدة الفقراء، مضيفًا أن المشاركة في توصيل المياه للفقراء في الامان الفقيرة التي لا يوجد بها مياه، يجوز أن يحتسب من مال الزكاة.

وشدد "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية منال عبد اللطيف، ببرنامج "مفاتيح القلوب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، على ضرورة عدم إضاعة الفرصة في المساهمة في العمل الخيري، معقبًا: "ممكن الواحد يموت فجأة، وعلى الإنسان أي ان يستغل أي فرصة في العمل الخيري، وخاصة الصدقات".

ولفت إلى أن المسلم إذا أنفق ماله على الفقراء فسيرفع عند الله عدة درجات، معقبًا: "على قدر انفاق الإنسان ما يحبه، على قدر عطاء الله له".

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ يوم

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 6 دقيقة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق لمصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

09:16 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!