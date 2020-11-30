خبيرة تغذية علاجية تكشف عن الأوقات الصحيحة لتناول الطعام (فيديو)

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك عناصر جديدة تؤثر على زيادة الوزن، إذ لم تُعد نوعية الطعام هي العنصر الأهم في زيادة وفقدان الوزن بل مواعيد الوجبات أيضًا؛ حيث بشكل عام يجب التركيز على قاعدة أساسية تتمثل في ضرورة حرق سعرات حرارية، حيث أن معدل حرق السعرات الحرارية والساعة البيولوجية الأمر الذي يزيد من أهمية توقيت الوجبات.



وطالبت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية مادلين طبر، ببرنامج "حلوة يا دنيا"، المذاع على قناة "ten"، بالتوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، خاصة وأن الكربوهيدرات التي يحصل عليها الجسم ليلًا لا يتم حرقها، مشيرة إلى أن تناول وجبة طعام بين الساعة 12 ظهرًا و11 ليلًا يُزيد الوزن بشكل أكبر من تناول نفس الوجبة في الفترة بين الثامنة صباحًا والسابعة ليلًا.



وتابعت: "معدل الحرق هو العنصر الأكثر تأثيرًا في وزن الجسم وبالتالي فإن توقيت الوجبات ليس هو العنصر الأهم في فقدان أو زيادة الوزن"، مؤكدة أن فشل البعض في فقدان الوزن رغم اتباع نظام غذائي يرجع عادة إلى "خطايا صغيرة" تتمثل في تناول الطعام ليلًا حتى ولو بكميات قليلة.



