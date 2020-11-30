تعرف على مباريات الجولة الأولي لدوري القسم الثالث للموسم الكروي الجديد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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تنطلق يوم السبت القادم، في تمام الثانيه والنصف عصراً مباريات الجولة الأولي لدوري القسم الثالث، للمجموعه الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2020\2021.

في المباراة الأولي، يحل فريق ناصر الفكرية، ضيفا على فريق الوادي الجديد الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث ، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب الوادي الجديد.

وفي المباراة الثانية، يلعب فريق نادي الهنداو مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب الهنداو.

وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق مركز شباب مغاغه الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، فريق بني مزار في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب مغاغه.

وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق مركز شباب سمالوط، فريق الوليدية، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مركز شباب مطاي.

وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق نادي ملوي، فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

وفي المباراه السادسة، يلتقي فريق القوصية، فريق مركز شباب الخارجة، في المباراه التي سيشهدها ملعب القوصية.

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