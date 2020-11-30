خبيرة تغذية علاجية: تناول الطعام ليلًا يُسبب الشعور بالاكتئاب (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً يُزيد من صعوبة حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد، حيث أن تناول الطعام في وقت متأخر يؤثر في طريقة عمل الجسم ويؤدي إلى تراكم الدهون، حيث يشعر كثير من الناس بالجوع ليلًا حتى أن البعض يستيقظون من النوم ليلًا لتناول الطعام مما يعرضهم إلى الإصابة بالسمنة والعديد من الأمراض الأخرى مثل الضغط والسكر.

وأضافت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية مادلين طبر، ببرنامج "حلوة يا دنيا"، المذاع على قناة "ten"، أنه في حالة تناول أطعمة خفيفة ليلًا فلا يُشكل ذلك خطورة على الجسم، ولكن إذا كانت الأطعمة دسمة وممتلئة بالدهون، فسيؤدي ذلك إلى بعض الآثار السلبية ومنها زيادة الوزن؛ حيث أن الحرق ليلًا لن يكون بالمعدل النهاري، ويزداد فرص تخزين الطعام بالجسم، وبالتالي تراكم الدهون.

وتابعت: "تناول الطعام بالليل يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب وقد يشعر الشخص بالمتعة مؤقتًا من تناول الطعام ليلًا، ولكن إذا زاد وزنه وأصبحت حركته بطيئة، فسيصاب بالاكتئاب مع مرور الوقت؛ بالإضافة إلى اضطراب الهرمونات؛ لأن تناول الطعام بشراهة ليلًا سيُغير من النظام الطبيعي الذي يقوم به الجسم ليلًا، فيحدث اضطرابات وتغيرات في الهرمونات.

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