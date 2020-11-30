أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بختام التعاملات

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط مكاسب شهرية بالرغم من تراجع الخام بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع مناقشة تحالف "أوبك+" لسياسة الإنتاج في العام المقبل.

ويأتي أداء الخام مع متابعة اجتماع أوبك وحلفائها اليوم والذي يستمر للغد؛ لمناقشة اتفاقية خفض الإنتاج.

وذكر وكالة "رويترز" أن "أوبك+" ستدرس تمديد التخفيضات الحالية لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر أو زيادة الإنتاج تدريجياً من يناير .

كان من المقرر أن تخفف "أوبك+" تخفيضات الإنتاج الحالية بمقدار مليوني برميل يوميا من بداية العام المقبل، لكن الموجة الثانية من وباء كورونا جعلت كبار المنتجين يناقشون إمكانية تأجيل زيادة الإنتاج.

وسجلت أسعار النفط لتحقيق مكاسب بنحو 26.6 بالمائة خلال نوفمبر الجاري، مع آمال لقاح وباء كورونا.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.4 بالمائة إلى 45.34 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير  بنحو 1.2 بالمائة إلى 47.59 دولار للبرميل.

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