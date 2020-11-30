"آثار سقارة": عارضة الأزياء سلمى الشيمي لم تحصل على ترخيص بالتصوير

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كشف صبري فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة، تفاصيل تحويل عارضة الأزياء سلمى الشيمي والمصور الذي قام بالتقاط الصور الخاصة بها وهي ترتدي زي فرعوني إلى النيابة بسبب دخولها من دون ترخيص.



وقال "فرج" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن العارضة قامت بالدخول دون الحصول على ترخيص بالتصوير، مشيرًا إلى أن المشاهد التي عرضت هو استغلال لهذه المنطقة الأثرية.



وفي ذات السياق قال أشرف فرحات، محامي بالنقض، إن الفوتوسيشن الخاص بـ فتاة سيشن سقارة به إساءة للدولة المصرية العريقة، لافتًا إلى أن بعض الصور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تشكل جريمة تتنافى للأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع المصري.



وأضاف "فرحات"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الصور لا تعبر عن الحضارة المصرية العريقة، بل تسيء لها، موضحا أنه تقدم بالبلاغ بعد رؤية صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وبها إيحاءات وألفاظ خارجة.



وأشار إلى أن الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار قام بتحويل الموظفين للتحقيق، وهذا يعني أنه كان هناك خطأ كبير.