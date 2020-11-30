تعرف على منافسات الجولة الأولى بمجموعة أسيوط بالقسم الثالث

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تنطلق منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة والتي تشرف عليها منطقة أسيوط لكرة القم يوم السبت المقبل، في تمام الثانية والنصف مساءا بمشاركة 12 فريقا من محافظتي أسيوط والمنيا والوادي الجديد.



في المباراة الأولي، يحل فريق ناصر الفكرية، ضيفا على فريق الوادي الجديد الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب الوادي الجديد.



وفي المباراة الثانية، يلعب فريق نادي الهنداو مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب الهنداو، أما ثالث مواجهات المجموعة فيجمع بين فريق مركز شباب مغاغه الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، وفريق بني مزار في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب مغاغه.



أما فريق مركز شباب سمالوط فيستضيف فريق الوليدية، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مركز شباب مطاي، وضمن خامس مواجهات الجولة يلتقي فريق نادي ملوي، فريق مركز شباب القيس، في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب ناصر ملوي.



وضمن آخر مواجهات إفتتاحية المجموعة يلتقي فريق القوصية، فريق مركز شباب الخارجة، في المباراه التي سيشهدها ملعب القوصية.