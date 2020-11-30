سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وقال فرج عامر في تصريحات صحفية:" أنهينا إجراءات ضم أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسمين على سبيل الإعارة".

وكان الأهلي تعاقد مع أحمد عبدالقادر، قادما من صفوف سبارتا براج التشيكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 120 ألف دولار.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها في الثامنة من مساء غدا الثلاثاء، على استاد السويس الجديد، في نذف نهائي كأس مصر.

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