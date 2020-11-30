الأهلي يكشف موعد صرف مكافآت التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، عن موعد صرف المكافآت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك.

وأشار الدرندلى فى تصريحات إذاعية، إلى أنه سيتم صرف المكافآت قبل مباراة السوبر الإفريقى، موضحا أنه سيعقد اجتماعا لمناقشة التفاصيل الخاصة بعملية الصرف.

وأوضح أن لائحة المكافآت تشمل الإداريين إلى جانب اللاعبين بالإضافة إلى كل من ساهم في استعادة اللقب الغائب منذ سنوات.