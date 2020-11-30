مياة البحيرة يتعاقد مع مهاجم مالية كفر الزيات لموسمين

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مياة البحيرة على توقيع اللاعب سعد البصيلي، مهاجم فريق مالية كفر الزيات السابق، لدعم خطوطه قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

ويعد اللاعب من مواليد 1990 ولعب من قبل أندية حوش عيسى وميت خاقان ومركز شباب تلا والمنيا، قبل الإنضمام للنالية في الموسم الماضي بالفسم الثاني.

وينتظم المهاجم الجديد للمياة في تدريبات فريقة استعدادا لخوض المباريات الرسمية التي ستنطلق السبت المقبل 5 ديسمبر الحالي.

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