تركيا تفرض حظر تجوال لمده يومين

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظر التجول فى تركيا إعتبارا من مساء الجمعة المقبلة إلى صباح يوم الاثنين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين : إنه سيتم حظر التجول من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل إلى الساعة 5 صباح يوم الاثنين، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وبرر الرئيس التركي اتخاذه قرار حظر التجول بأنه لا يوجد حل آخر لخفض التأثير السلبي للجائحة سوى التدابير الرامية للحد من حركة المواطنين إلى أدنى مستوى.

وكانت الصحة التركية قد أعلنت أمس الأحد تسجيل 185 وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19 و 29،281 إصابة خلال 24 ساعة.

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