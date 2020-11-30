حسم موقف رونالدو من مواجهة كييف

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه تم تحديد موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من المشاركة في المباراة المقبلة أمام دينامو كييف الأوكراني وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن رونالدو غاب عن المباراة الأخيرة ليوفنتوس أمام بينفينتو في الدوري الإيطالي، حيث ألمحت تقارير صحفية إن بيرلو المدير الفني ليوفنتوس فضّل إراحته.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الثنائي ليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو الذان لم يتواجدا في مباراة بينفينتو سبتواجدان في التشكيل الأساسي ليوفنتوس أمام دينامو كييف.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن بونوتشي غاب أيضًا عن المباريات الماضية بسبب الإصابة إلا أنه دخل مرحلة التعافي وبات جاهزًا للمشاركة.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن جورجيو كيليني قائد يوفنتوس الذي أصيب في العضلات في الفترة الماضية من الشهر الحالي قد يظهر في قائمة السيدة العجوز التي تستعد لخوض المباراة.
وألمحت الصحيفة الإيطالية أن كيليني قد يشارك ي بعض الدقائق أمام دينامو كييف مشيرة إلى أنه سيكون جاهزًا للمشاركة وجاهزا تمامًا لمباراة الديربي أمام تورينو يوم السبت المقبل.

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