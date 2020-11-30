أسعار الذهب تسجل خسائر للشهر الرابع على التوالي بالختام

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الذهب خسائر للشهر الرابع على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بفعل آمال لقاح كورونا.

وفقدت أسعار الذهب حوالي 20 دولاراً خلال التعاملات لكنها قلصت خسائرها مع تراجع قوي للأسهم الأمريكية.

وأدى التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي مع آمال لقاح فيروس كورونا إلى إضعاف جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وأعلنت شركة "موديرنا" اليوم، أن التجارب النهائية أثبتت فاعلية لقاحها بنسبة 94. بالمائة، مشيرة إلى أنها سوف تتقدم بطلب لإدارة الدواء والغذاء الأمريكية بشأن الاستخدام الطارئ للعلاج.

كما تعززت معنويات المخاطرة بعد البيانات التي أظهرت توسع نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات في الشهر الماضي.

وينتظر المستثمرون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس هذا الأسبوع، بحثاً عن أدلة على الاتجاه المحتمل الذي قد تتخذه السياسة النقدية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 7.20 دولار، ليصل إلى مستوى 1780.90 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ يوليو/تموز الماضي.

وسجلت أسعار الذهب خسائر شهرية للمرة الرابعة على التوالي عند 5.6 بالمائة.

وبحلول 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1779.70 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 91.81.

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