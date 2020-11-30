محافظ الداير يتفقد مستشفى بني مالك العام

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تفقد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة اليوم، مستشفى بني مالك العام، في إطار الجولات الميدانية التي تهدف للرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

 

وشملت الجولة، أقسام العيادات الخارجية والطوارئ والملاحظة والمختبرات والأشعة وبنك الدم والصيدلية والتنويم والعناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال، حيث وقف المحافظ خلال الجولة على سير العمل والخدمة المقدمة عبر الكوادر الطبية والتمريضية، مطلعًا على التجهيزات الطبية بالمستشفى، والتقى بعدد من المرضى والمراجعين.

 

وبحث المحافظ مع مدير المستشفى عادل بن أحمد الحريصي السبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى.

 

وأكد ابن لبدة أهمية تسخير الإمكانات كافة لخدمة أهالي المحافظة والارتقاء بالخدمة الصحية إلى المستوى المأمول، داعيًا إلى ضرورة وضع خطط دورية تهدف إلى الرقي بالخدمة و تُحسِّن من الأداء، إلى جانب قنوات تواصل المستشفى مع شكوى المرضى و تحسين تجربتهم بما يضمن التفاعل السريع مع أي قصور و معالجته مباشرة.

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