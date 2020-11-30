محامي بالنقض: سيشن "فتاة سقارة" يسيء للحضارة والدولة المصرية

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قال أشرف فرحات، محامي بالنقض، إن الفوتوسيشن الخاص بـ فتاة سيشن سقارة به إساءة للدولة المصرية العريقة، لافتًا إلى أن بعض الصور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تشكل جريمة تتنافى للأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع المصري.



وأضاف "فرحات"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الصور لا تعبر عن الحضارة المصرية العريقة، بل تسيء لها، موضحا أنه تقدم بالبلاغ بعد رؤية صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وبها إيحاءات وألفاظ خارجة.



وأشار إلى أن الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار قام بتحويل الموظفين للتحقيق، وهذا يعني أنه كان هناك خطأ كبير.

