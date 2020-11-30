روائع فنان الشعب سيد درويش تنير مسرح البالون

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يواصل العرض المسرحي "سيد درويش" تقديم روائع فنان شعب، يوميا فى التاسعة من مساء، عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، على قاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة، تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده .

يأتى العرض فى إطار أهداف وزارة الثقافة، لتعريف الأجيال الجديدة بقامات ورموز فنية أعطت الكثير لإثراء الحياة الفنية، وهو يروى أهم المحطات الرئيسية فى حياة الغائب الحاضر الموسيقار سيد درويش، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد .

البطولة للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، علاء الحريري، ياسر الرفاعي " وكوكبة أخرى من الفنانين . 

ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ : وليد سعد ود.طارق دياب، مساعدو الإخراج : إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب ، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب .

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة للمسرح  .

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