نقل مباراة الأوليمبي وبيلا إلي ملعب عز الدين يعقوب

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
شادي محمد
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أعلنت لجنة المسابقات عن نقل مباراة نادي الأوليمبي أمام نادي بيلا إلي ملعب "عز الدين يعقوب" بالإسكندرية بدلاً من ملعب فريق بيلا.


وستقام المباراة عصر الثلاثاء في الساعة الثانية والنصف، على أن تقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين يوم 20 مارس من العام القادم 2021 بملعب بيلا وذلك بعد الأتفاق بين الفريقين.


ويسعى رجال "أحمد ساري" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي، لحسم الثلاث نقاط من مباراة الغد وذلك لعدم الوقوع في أخطاء الموسم الماضي وللمنافسه على الصعود هذا الموسم.

ويحتل نادي الأوليمبي المركز الثامن في سباق ترتيب دوري الدرجة الثانية "مجموعة بحري" برصيد نقطة بعد تعادله مع نادي سبورتينج الصاعد حديثاً إلي دوري الدرجة الثانية، بينما يحتل نادي بيلا المركز الحادي عشر برصيد نقطة أيضاً، و كانت الصدارة من نصيب نادي أبو قير للأسمدة بقيادة "أحمد الكاس" برصيد ثلاث نقاط.

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