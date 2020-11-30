لميس الحديدي: كارثة العنف ضد المرأة ارتفعت مع جائحة "كورونا "

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن العالم خصص 16 يومًا كإحتفال لفعاليات منهاضة العنف ضد المرأة، ورغم ذلك فهناك من الكثير من النساء يعانين من هذا العنف يوميًا.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامجه " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الإثنين، ان العنف ضد المرأة ليس فقط من دائرة الاغراب خارج اسرتها، لكن من أقرب الدوائر لهن، مشددة على أن جائحة " كورونا " رفعت معدلات العنف مع العزل المنزلي، وإرتفاع معدلات البطالة، وتدهور الاوضاع الاقتصادية في وسط جائحة كورونا في العالم أجمع.

وتابعت: "بالرغم من جهود الدولة الكبيرة لانفاذ تعديلات القانون لتغليظ ومواجهة الظاهرة، لكن يبقى الاهم من تغيير التشريعات أن يتغير المجتمع عبر مبدأ " إكسر للبنت ضلع يطلعلها 24 " هنفضل نلف في نفس الدائرة وتتصاعد الضحايا ويستمر صراخنا دون جدوى أو فائدة ".

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