حسين حمدي على رأس قائمة الأوليمبي لمواجهة بيلا بالقسم الثاني

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
شادي محمد
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أعلن أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي السكندري عن قائمة فريقه التي تسعد لمواجهة نادي بيلا في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني من المجموعة الثالثة "بحري" في دوري القسم الثاني المصري.


وجاءت القائمة الفريق كالأتي:

هاني جمال، عمرو الصعيدي، عمرو مجدي، سيد جاد، أحمد صالح، نور عبد الرحمن، المنشاوي، محمد رجب، كستالو، محمد العديسي، طة ابراهيم، محمد عبدالستار، كاظم محمد، مصطفى جابر، عبدالله الرويني، مصطفي كشري، احمد عيد، عمر فاروق، مروان شاهين، مصطفي جميل، حسين حمدي، لاندري.


الجدير بالذكر أن المباراة كان من المقرر إقامتها على ملعب نادي بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ولكن أُعلن اليوم عن نقل المباراة إلي ملعب عز الدين يعقوب بالإسكندرية على أن تقام مباراة الدور الثاني في ملعب بيلا بعد الأتفاق بين كلا الطرفيين.

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