تعرف على منافس الزمالك في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا









تأهل فريق جازيلي التشادي إلى دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2020-2021، لمواجهة نادي الزمالك.





وكان من المقرر أن يلعب جازيلي مساء الأحد الماضي، مع ضيفه سياف بطل جيبوتي، ولكن الأخير لم يحضر إلى تشاد لخوض اللقاء.





وقد أعلن الاتحاد الجيبوتي في خطاب رسمي، انسحاب فريق سياف من النسخة الحالية لدوري الأبطال، وصعود جازيلي لدور الـ32 من البطولة.





ويحل الزمالك ضيفا على جازيلي أحد يومي 22 و23 ديسمبر المقبل في جولة الذهاب، بينما يقام الإياب في مصر أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.



