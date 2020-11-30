إصابة 14 شخص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

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أصيب 14 شخص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى مصر أسوان.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد أنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى مصر اسوان أمام قرية المحرص واسفر الحادث عن اصابة 14 شخص باصابات متفرقة في انحاء الجسم وتم نقلهم الي مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج.



وبالانتقال تبين أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار النيابه لتباشر التحقيق.

