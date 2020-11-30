نائب محافظ البحيرة تفاجئ العاملين في مستشفي الدلنجات بجولة تفقدية (صور)

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قامت قبل قليل، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة يرافقها الدكتور أحمد الجميل مدير إدارة المستشفيات، بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل بمستشفى الدلنجات المركزي تم خلالها التأكد من الإلتزام بتقديم افضل رعاية طبية لمصابي فيروس كورونا المستجد.



كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية بالمخازن ومتابعة السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم المستمرة والإستماع إلى مطالب المرضى والمترددين على المستشفى والعمل على تلبيتها.





واختتمت نائب المحافظ جولتها بمتابعة تنفيذ حملة من خلال لجنة التفتيش على الصيدليات الخاصة بنطاق المدينة والتأكد من تاريخ صلاحية الأدوية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والإطمئنان على المرضي.