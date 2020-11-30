الروسية تحصد لقب ملكة جمال المواهب ضمن مسابقة ملكات العالم للبيئة والسياحة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
أحمد الهواري
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فازت ملكة جمال روسيا دارينا بلقب ملكة جمال المواهب التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ضمن فعاليات مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات والتى يستضيفها منتجع الباتروس وايت بيتش الغردقة فى الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بمدينة الغردقة السياحية.

كما جاءت كنزى الزيني ملكة جمال مصر في المركز الثاني وملكة جمال الفلبين في المركز الثالث، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المختصين في قطاع السياحة.

فيما قامت كل مشاركة في المسابقة باستعراض الموهبة الخاصة منها الرقص والغناء واستعراض المهارات الخاصة بكل متسابقة أمام لجنة التحكيم وعدد كبير من الحضو ونالت العروض إعجاب جميع الحضور.

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