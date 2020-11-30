إختفاء شاب في ظروف غامضة بملوي





ونوه محامي المجني عليهم أن السيدة الهاربة التي جمعت هذه المبالغ شوهدت تتخفي في نقاب قبل هروبها إلي القاهره، مؤكدا أن بعض الأهالي الذي تعرضوا للنصب يؤكدون أن تحركاتها بين منطقتي المرج والهرم بالجيزه ويطالبون أجهزة الأمن بتكثيف جهود البحث وسرعة ضبطها، لاسترداد أموالهم خاصة وأن معظمهم دفع كل مدخراته ومنهم من باع أرض زراعيه لاستثمار أمواله.



سادت حالة من الاستياء والقلق بين أهالي قرية دروة التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، عقب استمرار اختفاء أحد شباب القرية منذ قرابة اسبوع في ظروف غامضة.تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا أخطارا من العميد مصطفي منتصر مأمور مركز شرطة ملوي ورود بلاغًا من كامل عبدالحميد يتضمن تغيب نجلة عماد 18سنة مقيم بقرية دروة منذ 5 ايام في ظروف غامضة ولم يستدل علي مكانه حتي الان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي امرت بسرعة البحث ومعرفة ومعرفة أسباب اختفائه وهل هناك شبة جنائية من عدمه. وعلي جانب آخر، أتهم أهالي مركز مغاغه بالمنيا، سيدة بالنصب عليهم وجمع مبلغ 92 مليون جنيه منهم، بحجة توظيفها مقابل فائدة ربع شهره 30% وهروبها فجاءة للقاهرة.تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود عدد من البلاغات من مواطنين ضد سيده تدعي "أ-ع-ع"، 45 عاما، معلمة بمدرسة للفصل الواحد، بإحدي قري مغاغه، وتقيم بنفس المركز، تفيد أنها جمعت منهم مبالغ ماليه طائلة لتوظيفها في التجارة وأنها اختفت فجاءة. وقال محمود عبد الدايم فجر، محامي المجني عليهم، إن المتهمه الهاربه، صدر ضدها 23 حكم قضائي بالحبس في وقائع نصب وخيانة أمانة من محكمة مغاغة الجزئية، في القضايا أرقام: 33369، 33330، 33393، 33326، 33392، 33427، 33419، 33426، 33420، 33422، 33327، جنح مغاغة. وأضاف، أن عدد ضحاياها الذين تعرضوا للنصب وجمعت منهم أموال يقترب من 200 شخص معظمهم من قري شم القبلية وبلهاسه وبندر مغاغة، موضحا أنها نجحت في خداعهم وتضليلهم حينما حصلت منهم علي مبالغ ضئيله في البداية بزعم توظيفها في شركة تجارية كائنة بمدينة نصر بالقاهره تبين عقب ذلك إنها تحمل اسم وهمي، وألتزمت في سداد الفوائد في مواعيدها لكسب ثقتهم، وحتي تتمكن من جمع مبالغ كبيره منهم لاحقا وهو ما حدث بالفعل، حتي استطاعت جمع مبلغ يزيد عن 92 مليون جنيه من ضحاياها.