الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يوافق على إنشاء جامعة بنها الأهلية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الإثنين، موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وقال "السعيد"، في بيان له اليوم، إن الجامعة تولي ملف الجامعة الأهلية المملوكة لجامعة بنها الحكومية اهتماما كبيرا، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص مساحة حوالي 40 فدانا من أرض الجامعة بالعبور لإنشاء الجامعة الأهلية عليها.

وأكد الدكتور جمال السعيد، أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التي استجابت لمبادرة الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية، على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدمت بملف متكامل لإنشاء الجامعة الأهلية بعد استيفاء جميع ملاحظات اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالجامعة الأهلية من حيث الكوادر البشرية والفنية والإدارية التى تتولى تشغيلها وإدارتها بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها.

وأضاف "السعيد" أن الجامعة الأهلية تضم كليات وبرامج حديثة وغير نمطية ومرتبطة بسوق العمل، ولا تهدف إلى تحقيق الربح، حيث أنها مملوكة لجامعة بنها الحكومية، وتهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، مؤكدًا أن فور تشغيل الجامعة الأهلية سوف تستفيد من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة بنها الحكومية لتحقيق التكامل بينهم.

ووجه رئيس جامعة بنها الشكر للجنة التنفيذية لإعداد ملف جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة الأسبق وعضوية الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وفريق العمل المعاون لهما.

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