لينا شاماميان تعود لمصر بحفل غنائي بعد غياب 6سنوات..تعرف على التفاصيل

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستعد الفنانة السورية الأرمينية لينا شاماميان لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مصر بعد غياب 6 سنوات، تطل خلالها على مسرح الزمالك في القاهرة، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 18 ديسمبر.




وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة شاماميان إلى جمهورها المصري بعد فراق طويل ضمن جولة مطولة لها في مصر تسبقها بمشاركتها لأول مرة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي Gagarine، والذي تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.


وتضع لينا لمستها الغنائية الخاصة في الفيلم العالمي الذي تم اختياره رسميا للمشاركة في مهرجان كان السينمائي لهذا العام، وذلك عبر تقديم أغنية "ياترى"، وهي أغنية باللغة العربية من كلماتها وغناها وتتعاون خلالها مع الموسيقار التونسي أمين بوحافة الذي يتولى مهمة تلحينها وتوزيعها.



وتعيد لينا شاماميان الحياة من جديد لمسرح الزمالك كأول حفل غنائي جماهيري في المكان الشهير فيما مضى باحتضانه حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في الخمسينات والستينات، والذي تم إعادة افتتاحه مرة أخرى مجددًا لاحتضان سلسلة من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الجماهيرية تحت إدارة الفنان طارق صبري.




وخطفت لينا شاماميان قلوب جمهورها المصري مؤخرًا بآخر أعمالها الغنائية "هنعيش ونشوف"، التي تم اختيارها تتر مسلسل "إلا أنا"، دراما مختلفة غاصت في عالم المرأة والمجتمع، وحكاياته مستوحاه من أحداث وقصص حقيقية، على مدار 60 حلقة، تقدم 10 حكايات كل منها تقدم في 6 حلقات، وشارك في بطولته توليفة من النجوم، منهم درة وكندة علوش ووفاء عامر وجميلة عوض وأروى جودة وحنان مطاوع وصبري فواز وشيري عادل وريهام عبد الغفور، وخاضت لينا عبر الأغنية أولى مغامراتها في الغناء باللهجة المصرية.




لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية، من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها أربعة ألبومات، "هالأسمر اللون"، و"شامات"، و"غزل البنات"، وطرحت آخر ألبوماتها "لونان" منذ أربعة سنوات، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "تذكري".

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