"تعويض يومي لمدة شهر".. هيئة الأنفاق تكشف تفاصيل إخلاء عقارين بالزمالك

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كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل إخلاء عقارين بمنطقة الزمالك لبدء أعمال الهيئة، قائلًا إن العقارين 5 و7 مقامين على قطعيتن أرض ولهم مدخلين.



وأضاف "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم يقوموا بعمل دراسة للمكان والمنشآت قبل بدء أعمال الحفر في أي منطقة وفي أي مشروع، ويطلق عليها دراسة تأثير المنشآت؛ لتأمين العقارات واتخاذ الإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن هذه الدراسات من أساسيات وبديهيات العمل.



ولفت إلى أنهم عندما قاموا بهذه الدراسة وجدوا ميل بالعقارين 5 و7 قبل بدء الأعمال، لافتًا إلى أن الميل بنسبة 19 سم، موضحًا أن الميل المسموح به يكون 9 سم، معلقًا: "حياة السكان أهم من أي حاجة حتى لو كان مشروع قومي كبير".



وتابع: "إذا وجدنا احتمال 1 من مليون نتخذ الإجراءات الاحترازية ونخلي العقار"، لافتًا إلى أنهم استعانوا بأساتذة من كلية الهندسة جامعة عين شمس، ورأوا أنه يجب إخلاء السكان لحين الانتهاء من الأعمال، وهذا لا يعني أن العقارين آيلين للسقوط، ولكنه إجراء احترازي لتأمين السكان.



وأكد أنهم سيتم معاينة العقارين بعد الانتهاء من الأعمال، وإذا حدث لهم أي شيء سيقوموا بإصلاحهم، لافتًا إلى أنهم عرضوا مبالغ مالية عن كل يوم يمر بعد الإخلاء، متابعًا: "اتفقنا مع السكان والمحلات على مبلغ يومي لمدة شهر، و99% من السكان تفهموا الوضع، و2 من السكان من إجمالي 50 ساكن ما زالوا في مرحلة النقاش بسبب خوفهم".

