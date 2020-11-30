رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مويرا زوجة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل إنهاء صفقة الأوروجواياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز.





وقرر الخطيب الاستعانة بزوجة موسيماني من أجل التفاوض مع مسؤولو صن دوانز الجنوب إفريقي وإنهاء صفقة سيرينو.





وأصبحت مويرا تتولى في الوقت الحالي المراسلات والخطابات مع مسؤولو صن داونز الجنوب إفريقي من أجل إتمام التفاوض وانتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.





يأتي قرار الخطيب بالاستعانة بزوجة موسيماني بعدما فشل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في إنهاء الصفقة حتى الآن في الوقت الذي لم يعد يتبقى فيه سوى أيام قليلة على إغلاق باب القيد.



