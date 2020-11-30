رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مويرا زوجة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل إنهاء صفقة الأوروجواياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز.

وقرر الخطيب الاستعانة بزوجة موسيماني من أجل التفاوض مع مسؤولو صن دوانز الجنوب إفريقي وإنهاء صفقة سيرينو.

وأصبحت مويرا تتولى في الوقت الحالي المراسلات والخطابات مع مسؤولو صن داونز الجنوب إفريقي من أجل إتمام التفاوض وانتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

يأتي قرار الخطيب بالاستعانة بزوجة موسيماني بعدما فشل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في إنهاء الصفقة حتى الآن في الوقت الذي لم يعد يتبقى فيه سوى أيام قليلة على إغلاق باب القيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني صن داونز سيرينو الخطيب الأهلي

أخبار تهمك

نائب رئيس لجنة الزمالك: سيتم انهاء ملف القيد الصيفي وسداد المديونات

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ يوم

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

اللجنة الخماسية تضع إدارة الزمالك الجديدة في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أبرز تصريحات لابورتا بعد ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ 34 دقيقة

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن مصطفى محمد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:52 م

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

04:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!