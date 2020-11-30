خاص.. أحمد مجدي يكشف عن تفاصيل مشاركة "حظر تجوال" في مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أبدى أحمد مجدي سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، متمنيا التوفيق للقائمين على المهرجان.

وعن فيلم "حظر تجول" تحدث في تصريح ل"الفجر الفني" متوقعا أن يحقق هذا العمل نجاحا كبيرا خاصة في ظل مشاركة إلهام شاهين وأمينة خليل، مشيرا إلى أنه سيقدم شخصية "حسن" زوج أمينة خليل في العمل.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions وTeam One.

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