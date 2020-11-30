البورصات الأوروبية تسجل أكبر مكاسب شهرية فى تاريخها بالختام

سجلت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، أكبر مكاسب شهرية في تاريخها، مع التفاؤل بشأن لقاح الوباء.





وتعرضت الأسهم الأوروبية لخسائر ملحوظة اليوم، تزامناً مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، مع سعي المستثمرين لجني الأرباح.





وقال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" أمس الأحد إن المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتجه نحو أسبوع "مهم للغاية"، مع اقتراب نفاد الوقت بالنسبة للجانبين لتسوية الخلافات العالقة بشأن العلاقة التجارية بعد البريكست.





وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب شهرية منذ بداية رصد البيانات في عام 1986، مع التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا.





وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.9 بالمائة إلى مستوى 389.3 نقطة، لكنه حقق مكاسب شهرية بنحو 13.7 بالمائة.





كما تراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.6 بالمائة إلى مستوى 6266.1 نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 5518.5 نقطة.





وصعد "داكس" الألماني بنحو 1.4 بالمائة عند 13291.1 نقطة.