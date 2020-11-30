استشاري نفسي: المرأة تصاب بالانهيار النفسي في هذه الحالة

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قالت رانيا شكري، الاستشاري النفسي، إن المرأة بطبيعتها هي من تتحمل مسؤولية المنزل، خلاف أنها تربت على هذا الأمر، ولكن خلال السنوات الأخيرة بدأت المرأة تنزل إلى العمل خلاف دورها الأساسي في المنزل، وهذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى انهيار نفسي.



وتابعت "شكري"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الانهيار النفسي لدى المرأة غالبًا ما يظهر في هيئة غضب شديد جدًا، معقبة: "في ستات بتحب تظهر على إنها الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين، والست دي تتحمل فوق طاقتها لمجرد أنها تريد مشاعر مقابلة من الآخرين أو مكافاة للإحساس بالقيمة الذاتية".



ولفتت إلى ان المرأة إذا لم تجد مقابل لما تقوم به من أعمال سواء في المنزل او العمل قد تصاب بالانهيار النفسي، معقبة: "المرأة بيجي ليها وقوت وبتنفجر نفسيًا".

