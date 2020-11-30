في ذكرى ميلاده.. تعرف على بداية دخول رياض السنباطي الفن.. وسبب ابتعاده عن التمثيل

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير رياض السنباطي، واحدًا من أهم صناع الموسيقى في عالمنا العربي.

بدأ حياته الفنية بالغناء وشق طريقه في الإذاعة بالمحطات الأهلية قبل إنشاء المحطات الحكومية، ولما أفتتحت محطة الإذاعة، إختاروه يغني كل أسبوع ليلة بالعود لوحده سولو، سمعته أم كلثوم وهو يغني وكان يقول لحن "يا ريتك حبيتني زي ما حبيتك.. يا ساحرني من يوم ما لقيتك"، اتصلت به تليفونيًا، وأعطاها لحنين.

وعن سبب ابتعاده عن التمثيل قال في احد اللقاءات النادرة: "أنا مش ممثل، والممثل النابغة يظهر طبيعي أكثر من التمثيل نفسه، ومنفعتش في التمثيل لأني كنت ممثل، وشغلتي ملحن، وماحبش أخلي شغلانة جنب شغلانة تانية أبدًا، وحبيت أتخصص في التلحين وأجيد وأتفرغ له، وأغني أيضًا ولكن ليس كثيرًا".

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