الأهلي يقبل استقالة طبيب الفريق.. وعبد الحفيظ يشكره على جهده وإخلاصه

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وافق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على قبول استقالة الدكتور خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، بعد سنوات طويلة من الإخلاص والعطاء، بذل خلالها جهدًا كبيرًا، ونال تقدير واحترام الجميع.

وقال عبد الحفيظ إن هناك ظروفًا خاصة أجبرت الدكتور خالد محمود على تقديم استقالته، حيث طلب إعفاءه من المهمة لذات الظروف منذ فترة طويلة، ولكن تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أكثر من مرة حال دون قبول الاستقالة، خاصة أنه رفض ترك الفريق وسط الموسم، وهو أمر إيجابي يحسب له بكل المقاييس. 

وأضاف مدير الكرة أن الدكتور خالد محمود من الكفاءات المتميزة، وبذل جهدًا كبيرًا خلال فترة عمله بالأهلي، وتحمل الكثير من الضغوط والانتقادات، وتعامل بمبدأ النادي الأهلي وسط تلك الظروف. 

ووجه عبد الحفيظ الشكر باسم الجهاز الفني واللاعبين ومنظومة فريق الكرة إلى الدكتور خالد محمود، على جهده وعطائه خلال الفترة الماضية، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

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