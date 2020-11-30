إنجى علي ورباب الشريف تقدمان مهرجان القاهره السينمائى على قناة نايل سينما

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


صرح السيد أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة أن نايل سينما بإشراف سيد فؤاد الجناري رئيس قناة نايل سينما تقوم حاليا بالتحضيرات اللازمة للتغطية الشاملة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢٠ بالتعاون معdmcحيث تقوم القناة بالبث المباشر لحفلي الافتتاح والختام بالإضافة إلي التغطية اليومية على الهواء مباشرة لجميع فعاليات المهرجان في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.
وستقدم كل من الإعلامية إنجي علي والإعلامية رباب الشريف حفل الإفتتاح والختام للتغطية التليفزيونية لنايل سينما من خلال كوان خاص لقناة نايل سينما على السجادة الحمراء للمهرجان من دار الأوبرا المصرية حيث يستضيفا كافة نجوم الحفل وأبرز حضوره من فنانين وصناع السينما المصرية ،العربية والعالمية وتتخلل هذه اللقاءات عرض تقارير وأفلام تسجيلية من إنتاج نايل سينما منها
_لجنه التحكيم
_المكرمين
_فيلم الإفتتاح the father
إخراج،مني أحمد إعداد،منى عمري ،قراءة وتعليق نشوى محمد علي،مونتاج وليد عمر
وأفلام تسجيلية أخرى من إنتاج القناة أيضاوهي:
_أفلام المسابقة الدولية
_مسابقة أفاق
_مئوية فليني
_جوائز المهرجان
من إخراج إيمان الشرقاوي، إعداد منى عمري ،قراءة وتعليق نشوى محمد علي،مونتاج وليد عمر كليب لأفلام مهرجان القاهرة ٢٠٢٠ من إخراج دعاء أحمد.


يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام سيعرض في فيلم الافتتاح فيلم"الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم إفتتاح الدورة 42،
الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الإعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله. يقدم فيه دور الأب، النجم العالمي حاصد الأوسكار أنتوني هوبكنز
فريق عمل قناة نايل سينما للتغطية التليفزيونية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولي هذا العام إخراج:منى أحمد- إيمان شرقاوى
إسكربت منى عمري إعداد مروة حربي ومحمود عبود قراءة وتعليق نشوى محمد علي مديري تصوير
سامح عزب وبولا طلعت مونتاج إلكتروني أماني لطفي مونتاج وليد عمر وإسماعيل يوسف إدارة إنتاج تغطية نايل سينما للمهرجان فريق إنتاج نايل سينما مجدي رشاد،أحمد رفاعي،أحمد فهمي
منسق تقارير وبروموهات محمد محمدين
مشرف إعداد وتنفيذ أحمد محمود منسق عام نايل سينما سماح مصطفى وسيتم نقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرةً الساعة السادسة والنصف مساءً

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينمائي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تعرف على أبرز تصريحات لابورتا بعد ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ 36 دقيقة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن مصطفى محمد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق لمصر المقاصة

منذ ثلث ساعة

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ يوم

نائب رئيس لجنة الزمالك: سيتم انهاء ملف القيد الصيفي وسداد المديونات

منذ أقل من ساعة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تمهيدًا لعرضه في "القاهرة السينمائي".. المخرج أمير الشناوي يطرح الإعلان الرسمي لفيلم "الكيلو 64" (فيديو)

مجدي أحمد علي يضع لمساته النهائية على حفل افتتاح "شرم الشيخ للسينما الأسيوية"

تعرف على استعدات نايل سينما لنقل حفل افتتاح مهرجان اﻷقصر للسينما اﻷفريقية (صور)

"نايل سينما" تستعد لنقل افتتاح مهرجان اﻷقصر للسينما اﻷفريقية

على طريقتها الخاصة.. "نايل سينما" تحتفل بمرور 100 عام على ميلاد فريد شوقي

16 نوفمبر.. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 42 في مؤتمر صحفي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

09:16 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:52 م

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

04:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!