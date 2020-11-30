إنجى علي ورباب الشريف تقدمان مهرجان القاهره السينمائى على قناة نايل سينما

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صرح السيد أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة أن نايل سينما بإشراف سيد فؤاد الجناري رئيس قناة نايل سينما تقوم حاليا بالتحضيرات اللازمة للتغطية الشاملة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢٠ بالتعاون معdmcحيث تقوم القناة بالبث المباشر لحفلي الافتتاح والختام بالإضافة إلي التغطية اليومية على الهواء مباشرة لجميع فعاليات المهرجان في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وستقدم كل من الإعلامية إنجي علي والإعلامية رباب الشريف حفل الإفتتاح والختام للتغطية التليفزيونية لنايل سينما من خلال كوان خاص لقناة نايل سينما على السجادة الحمراء للمهرجان من دار الأوبرا المصرية حيث يستضيفا كافة نجوم الحفل وأبرز حضوره من فنانين وصناع السينما المصرية ،العربية والعالمية وتتخلل هذه اللقاءات عرض تقارير وأفلام تسجيلية من إنتاج نايل سينما منها

_لجنه التحكيم

_المكرمين

_فيلم الإفتتاح the father

إخراج،مني أحمد إعداد،منى عمري ،قراءة وتعليق نشوى محمد علي،مونتاج وليد عمر

وأفلام تسجيلية أخرى من إنتاج القناة أيضاوهي:

_أفلام المسابقة الدولية

_مسابقة أفاق

_مئوية فليني

_جوائز المهرجان

من إخراج إيمان الشرقاوي، إعداد منى عمري ،قراءة وتعليق نشوى محمد علي،مونتاج وليد عمر كليب لأفلام مهرجان القاهرة ٢٠٢٠ من إخراج دعاء أحمد.





يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام سيعرض في فيلم الافتتاح فيلم"الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم إفتتاح الدورة 42،

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الإعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله. يقدم فيه دور الأب، النجم العالمي حاصد الأوسكار أنتوني هوبكنز

فريق عمل قناة نايل سينما للتغطية التليفزيونية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولي هذا العام إخراج:منى أحمد- إيمان شرقاوى

إسكربت منى عمري إعداد مروة حربي ومحمود عبود قراءة وتعليق نشوى محمد علي مديري تصوير

سامح عزب وبولا طلعت مونتاج إلكتروني أماني لطفي مونتاج وليد عمر وإسماعيل يوسف إدارة إنتاج تغطية نايل سينما للمهرجان فريق إنتاج نايل سينما مجدي رشاد،أحمد رفاعي،أحمد فهمي

منسق تقارير وبروموهات محمد محمدين

مشرف إعداد وتنفيذ أحمد محمود منسق عام نايل سينما سماح مصطفى وسيتم نقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرةً الساعة السادسة والنصف مساءً