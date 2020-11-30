رسائل مباركة لدخول عام 2021 وقائمة الإجازات في السنة الجديدة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:30 م
2021
2021
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رسائل مباركة لدخول عام 2021 وقائمة الإجازات في السنة الجديدة

أسابيع قليلة نودع بعدها عام 2020 ونستقبل عام جديد نحتفل به مع حضراتكم بنشر رسائل مباركة لدخول عام 2021 وكذلك نوضح لحضراتكم قائمة الإجازات التي أقرها مجلس الوزراء في مصر واعتمدها مؤخرا، والتي يتم منحها للعاملين في القطاعين العام والخاص في المناسبات التي سنذكرها لحضراتكم الآن، وكل عام وأنتم جميعا بخير.

قائمة الإجازات في 2021

عيد الميلاد القبطي، وتوافق هذا العام يوم الخميس 7 يناير 2021.
إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 25 يناير 2021.
ذكرى تحرير سيناء، وتوافق هذا العام يوم الأحد 25 أبريل 2021.
كذلك إجازة عيد العمال، وتوافق هذا العام يوم السبت 1 مايو 2021.
يوم  شم النسيم، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 3 مايو 2021.
وقفة عيد الفطر المبارك وأيامه الثلاثة.
ثورة 30 يونيو، وتوافق هذا العام يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.
يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأيامه الأربعة.
عيد الثورة، وتوافق هذا العام يوم الجمعة 23 يوليو 2021.
رأس السنة الهجرية، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.
إجازة عيد القوات المسلحة، وتوافق هذا العام يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.
مناسبة ذكرى  المولد النبوي الشريف، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.

رسائل مباركة لدخول عام 2021

كما أنه من أروع ما يمكن أن تتلقى رسالة تهنئة في مناسبة ما، فما بالك برسائل التهنئة في مطلع عام جديد.

ثم بالتأكيد الأمر يدعو للتفاؤل ويدخل السرور على النفس خاصة في ظل الضغوط التي يعانيها الإنسان في الفترة الحالية التي تشهد  تفشي فيروس كورونا.

كما يبحث البعض عن صورا جميلة لتبادلها تحمل في نفس الوقت تهاني رقيقة بالعام الجديد.

وكما وعدناكم، سننشر الآن الرسائل الجديدة للتهنئة بالعام الجديد ومنها:

كل عام وأنتم بخير و أتمنى لكم عام جديد سعيد بتحقيق كل ما تتمنوه ان شاء الله.

كل عام وانتم طيبين في العام الجديد، جميع أصدقائي على “اسم البرنامج”، سنة سعيدة عليكم.

رسالة خاصة بمناسبة العام الجديد، كل عام وأنتم أصدقائي وأسركم بألف خير وسعادة وسلام وراحة بال ان شاء الله.

صباح أول يوم في العام الجديد، كل عام وأنتم بخير يا أصدقائي، عام خير وسعادة علينا وعليكم.

أصدقائي كل عام وانتم بخير، رزقكم الله دوام الصحة والعافية، وانعم عليكم بالاطمئنان والسعادة والخير.

رسائل مباركة لدخول عام 2021 وقائمة الإجازات في السنة الجديدة

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