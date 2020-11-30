الأرصاد الجوية تكشف عن خريطة الامطار خلال ال48 ساعة مقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بدءا من اليوم الاثنين، 30 نوفمبر 2020 وحتى الأربعاء 2 ديسمبر 2020.





خريطة الامطار





واليكم أماكن سقوط الامط ار في بعض محافظات مصر والتي تتمثل في الآتي:





اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020:

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية من (مطروح – السلوم).





غدا الثلاثاء 1 ديسمبر 2020:

السواحل الشمالية أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح – السلوم).





أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد – العريش – رفح).





الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة).



