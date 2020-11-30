الأرصاد الجوية تكشف عن خريطة الامطار خلال ال48 ساعة مقبلة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:24 م
خريطة الامطار
خريطة الامطار
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الأرصاد الجوية تكشف عن خريطة الامطار خلال ال48 ساعة مقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بدءا من اليوم الاثنين، 30 نوفمبر 2020 وحتى الأربعاء 2 ديسمبر 2020.

خريطة الامطار

واليكم أماكن سقوط الامطار في بعض محافظات مصر والتي تتمثل في الآتي:

اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020:
تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية من (مطروح – السلوم).

غدا الثلاثاء 1 ديسمبر 2020:
السواحل الشمالية أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح – السلوم).

أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد – العريش – رفح).

الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة).

كما وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لتفادي أي أخطار ناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

الأرصاد الجوية تكشف عن خريطة الامطار خلال ال48 ساعة مقبلة

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