عمر السعيد يهنئ بشرى بمسلسل "القاهرة"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان عمر السعيد صورة جمعته بالفنانة بشرى وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


ووجه "السعيد" رسالة لبشرى مهنئنها لمسلسل "القاهرة قائلا: " مبروك على مليون حاجة ليكي حصلت وبتحصل..واحدة من الأصدقاء المقربين لي كالعائلة".

يذكر أن آخر أعمال عمر السعيد مشاركته في بطولة مسلسل "أسود فاتح" وهو من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسري، وإخراج كريم العدل.

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