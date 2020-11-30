بعد الصور المثيرة .. شاهد سلمي الشيمي ايام الكحرتة وترتدي الحجاب

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:05 م
سلمي الشيمي
سلمي الشيمي
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بعد الصور المثيرة .. شاهد سلمي الشيمي ايام الكحرتة وترتدي الحجاب

أثارت عارضة الازياء سلمي الشيمي الجدل بجلسة تصوير بالزى الفرعونى أمام هرم سقارة خلال الساعات القليلة الماضية.

من جانبه قام الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري  بفتح تحقيق مباشر للوقوف على الواقعة و تفاصيلها حيث ان عقد جلسات تصوير تخضع لقوانين وشروط وزارة السياحة و الاثار.

واضاف وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.

في هذا السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا صورة قديمة لعارضة الازياء سلمي الشيمي وهي علي البرحر وترتدي الحجاب.


بعد الصور المثيرة .. شاهد سلمي الشيمي ايام الكحرتة وترتدي الحجاب

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وزارة السياحه فوتوسيشن هرم سقارة سلمي الشيمي

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