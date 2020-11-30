البنك المركزي: ارتفاع عجز المعاملات الجارية لـ 2.75% بنهاية السنة المالية الماضية





أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الاثنين بشأن ميزان المدفوعات أن العجز في المعاملات الجارية لمصر زاد 2.75 بالمئة إلى 11.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2019-2020 مقابل 10.9 مليار دولار قبل عام.





وألحقت جائحة فيروس كورونا، التي ضربت مصر في مارس آذار، ضررا بالسياحة وأثارت تدافعا للمستثمرين الأجانب للخروج من مصر.





وهبطت إيرادات مصر من السياحة 21.6 بالمئة إلى 9.859 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 مقابل 12.570 مليار دولار قبل عام.





وانخفضت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنحو 8.5 بالمئة إلى 7.5 مليار دولار في 2019-2020، من 8.2 مليار دولار في العام السابق.