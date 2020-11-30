يورغو شلهوب يهنئ والده الفنان جورج بعيد ميلاده

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احتفل الفنان يورغو شلهوب، بعيد ميلاد والده الممثل اللبناني ​جورج شلهوب​ زوج الممثلة اللبنانية ​إلسي فرنيني​.



ووجه يورغو رسالة مؤثرة الى والده يعايده فيها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، ونشر مجموعة من الصور لهما من الطفولة وفي الكبر وعلّق عليها قائلاً: "حروب ،أزمات و ويلات و أنت "يا جبل ما يهزك ريح" ينعاد عليك يا بيي.



يذكر أن آخر أعمال الممثل اللبناني يورغو شلهوب كان مسلسل "حبيبي اللدود" من كتابة منى طايع وإخراج سيزار حاج خليل.