يورغو شلهوب يهنئ والده الفنان جورج بعيد ميلاده

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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احتفل الفنان يورغو شلهوب، بعيد ميلاد والده الممثل اللبناني ​جورج شلهوب​ زوج الممثلة اللبنانية ​إلسي فرنيني​.

ووجه يورغو رسالة مؤثرة الى والده يعايده فيها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، ونشر مجموعة من الصور لهما من الطفولة وفي الكبر وعلّق عليها قائلاً: "حروب ،أزمات و ويلات و أنت "يا جبل ما يهزك ريح" ينعاد عليك يا بيي.

يذكر أن آخر أعمال الممثل اللبناني يورغو شلهوب كان مسلسل "حبيبي اللدود" من كتابة منى طايع وإخراج سيزار حاج خليل.

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