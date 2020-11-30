يورغو شلهوب يهنئ والده الفنان جورج بعيد ميلاده
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:29 م
لمياء علي
Advertisements
احتفل الفنان يورغو شلهوب، بعيد ميلاد والده الممثل اللبناني جورج شلهوب زوج الممثلة اللبنانية إلسي فرنيني.
ووجه يورغو رسالة مؤثرة الى والده يعايده فيها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، ونشر مجموعة من الصور لهما من الطفولة وفي الكبر وعلّق عليها قائلاً: "حروب ،أزمات و ويلات و أنت "يا جبل ما يهزك ريح" ينعاد عليك يا بيي.
يذكر أن آخر أعمال الممثل اللبناني يورغو شلهوب كان مسلسل "حبيبي اللدود" من كتابة منى طايع وإخراج سيزار حاج خليل.