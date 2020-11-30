الليلة.. عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في ضيافة صاحبة السعادة
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:29 م
مي مرسي
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تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع على قناة "dmc".
ومن المقرر أن يتحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن جوانب في حياته الشخصية ومع عائلته وحياته الفنية.
يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو أحيى مؤخرا ذكرة وفاة زوجته من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري، ورفيقة دربي، المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا عام كامل لم يمر يوم فيه إلا تذكرتك وتمنيت لو أني أراكِ هنا بجانبي، لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك فيّ يا أطيب وأحن الخلق".
ومن المقرر أن يتحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن جوانب في حياته الشخصية ومع عائلته وحياته الفنية.
يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو أحيى مؤخرا ذكرة وفاة زوجته من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري، ورفيقة دربي، المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا عام كامل لم يمر يوم فيه إلا تذكرتك وتمنيت لو أني أراكِ هنا بجانبي، لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك فيّ يا أطيب وأحن الخلق".
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