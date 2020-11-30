الليلة.. عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في ضيافة صاحبة السعادة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع على قناة "dmc".

ومن المقرر أن يتحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن جوانب في حياته الشخصية ومع عائلته وحياته الفنية.

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو أحيى مؤخرا ذكرة وفاة زوجته من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري، ورفيقة دربي، المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا عام كامل لم يمر يوم فيه إلا تذكرتك وتمنيت لو أني أراكِ هنا بجانبي، لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك فيّ يا أطيب وأحن الخلق".
الليلة.. عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في ضيافة صاحبة السعادة
الليلة.. عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في ضيافة صاحبة السعادة
الليلة.. عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في ضيافة صاحبة السعادة
الليلة.. عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في ضيافة صاحبة السعادة
الليلة.. عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في ضيافة صاحبة السعادة
الليلة.. عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في ضيافة صاحبة السعادة
الليلة.. عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في ضيافة صاحبة السعادة
الليلة.. عبد الرحمن أبو زهرة وعائلته في ضيافة صاحبة السعادة

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