هيو جاكمان يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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هنأ الممثل العالمي ​هيو جاكمان زوجته ديبورا لي فورنيس بمناسبة عيد ميلادها الـ 65، اذ نشر صورة له برفقتها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تظهر احتفالهما بالمناسبة.

وعلّق هيو جاكمان على الصورة بالقول: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الرائعة، تلهمني كل يوم شجاعتك وذكاؤك وحنكتك وولاؤك وإبداعك وبهجتك للحياة وعفويتك، أحبك أكثر بكثير مما يمكن أن ينقله أي تعبير.

الجدير ذكره ان هيو جاكمان احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ52 في مدينة نيويورك في أحد المطاعم، ووثق ذلك على حسابه الخاص.

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