4 أيام حبس لـ 14 شاباً متهمين في واقعة تصوير مقابر للتنمر على "شيكابالا" بالبحيرة (صور)

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قرر المستشار محمد الشافعي، رئيس نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حبس 14 شابا لاتهامهم بالتنمر على لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق والشهير بـ"شيكابالا"، وقيامهم بتصوير فيديو بمقابر قرية كفر الشيخ مخلوف بإيتاي البارود، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحريات مباحث إيتاي البارود، قيام 14 شابا وجميعهم مقيمون بقرية كفر الشيخ مخلوف، عقب مباراة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت بينهما في استاد القاهرة الجمعة الماضية، بتصوير فيديو بجوار المقابر يتنمرون فيه على لاعب نادي الزمالك، ونشر الفيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح أحد لاعبي الزمالك"، حيث تم اتهام 14 شابا بينهم 2 قائمين على الصفحة التي تم نشر الفيديو عليها.



وترجع أحداث الواقعة، حينما تداول رواد ومستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يظهر فيه عدد من الشباب يقومون بالتنمر على اللاعب محمود عبد الرازق والشهير بـ"شيكابالا" خلال تواجدهم بالمقابر وقراءة الفاتحة بقرية كفر الشيخ مخلوف، عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بينهما أول أمس باستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.



وتوصلت تحريات لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.