موسى: بنسبة 99% لن يكون هناك مد لمهلة التصالح في مخالفات البناء

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قال الإعلامي، أحمد موسى، إن حصيلة مقدم التصالح في مخالفات البناء 25% وصلت إلى 16 مليار جنيه بعد وصول طلبات التصالح إلى 2 مليون و600 ألف طلب تصالح.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين أن الـ16 مليار سوف يتم صرفها بالكامل على المواطن، مشيرًا إلى أن 40% منها سيتم إنفاقها على البنية التحتية والمرافق و25% للمرافق والباقي للخدمات التي تقدم للمواطن من صحة وتعليم وغيرها.



وتابع "محدش من الحكومة هيأخذ مليم من الفلوس دي، كل أموال التصالح في مخالفات البناء هتروح للمواطن، غالبًا لن يمد فترة التصالح في مخالفات البناء، وبنسبة 99% لا مد للمهلة واليوم سيكون آخر يوم في التقدم بطلبات التصالح".



وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا نية لمد فترة التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء المهلة في 30 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه حتى الآن مازالت هناك فرصة لمن يرغب بالتقدم للتصالح حتى نهاية هذا الشهر.





وقال "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن عدد طلبات التصالح حتى الآن وصل إلى 2 مليون و400 ألف طلب تصالح، موضحًا أن المواطنين أخذوا هذا القانون بجدية بعدما وجدوا أنه في صالحهم.



وأشار إلى أنه من المقرر أن يصدر بعد انتهاء هذه المدة الاشتراطات البنائية الجديدة بعد عرضها علىص الرئيس واعتمادها من قبل المجلس العمراني لاستصدار رخصة البناء وفق المنظومة الجديدة القائمة على الميكنة، مضيفًا أن هذه الفترة ستكون انتقالية للحكومة ولن تؤثر على سهولة ومرونة منح التراخيص.



كما كشف عن مجموعة الرد على استفسارات المواطنين بالتعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بالمحافظات من أجل الرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بهذه الاشتراطات الجديدة.