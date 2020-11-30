اطلاق اسم "النجار" شهيد العريش على مدرسة بمسقط رأسه في كفرالدوار

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهدت مدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، تعليق لافته بإسم الشهيد المجند "مصطفى محمد منير النجار" على مدرسة نظير الابتدائية بمسقط رأس بكفرالدوار.

كانت جنازة المجند "مصطفى محمد منير النجار" ابن قرية نظير بمركز كفرالدوار بالبحيرة، شهدت انهيار وبكاء أسرته وأقاربه، وسط هتافات "لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله.. الإرهاب عدو الله".

جدير بالذكر أنه قد استشهد 4 مجندين وأصيب 6 آخرين، إثر استهداف عناصر إرهابية لمدرعتين تابعتين لقوات الشرطة بمدينة العريش منتصف شهر يوليو عام 2017، وتم نقل الشهداء والمصابين لمستشفى العريش العسكري لعلاج المصابين، وتبين أن مجموعة مسلحة إرهابية شنت هجوما مسلحا مباغت على قوات مدرعة للشرطة كانت متمركزة أمام مطعم شهير بشارع ساحل البحر بالعريش.

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