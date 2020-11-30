طبيب يحذر: "إصابات كورونا تزداد.. ولسه مدخلناش في الجد" (فيديو)

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كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، تطورات لقاحات فيروس كورونا التي أعلنت عنها عدد من الشركات حول العالم.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "العالم ينتظر أي لقاحات فيروس كورونا سيكون آمن للبشرية"، مشيرا إلى أن درجة فعالية معظم اللقاحات تخطت 90%.



وتابع "درجة فعالية بعض اللقاحات قد تكون نسبة فعاليتها غير مرتفعة، لكنها سهلة التنقل مثل لقاح أكسفورد الذي يمكن نقله في الثلاجات العادية"، مشيرا إلى أن تكنولوجيا تصنيع لقاح أكسفورد تختلف عن لقاح فايزر.



وأضاف "بمعيار الكفاءة لقاح شركة فايزر هو الأفضل لأن فعاليته قد تصل إلى 100%، لكن أعتقد أن لقاح أكسفورد أكثر أمانا". وحول زيادة إصابات فيروس كورونا قال "لسه مدخلناش في الجد والحالات ستزداد، كون الشتاء لم يبدأ بعد".

